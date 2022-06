EU-geförderte Jobcenter-Massnahmen

In dieser Folge befassen wir uns mit sogenannten "Massnahmen" von Jobcenter und Agentur für Arbeit, also die Vermittlung insbesondere von Langzeitarbeitslose an Organisationen, die Fortbildungen, Trainings oder praktische Erfahrungen anbieten. Diese Massnahmen sollen die Aussichten der Menschen auf den Arbeitsmarkt verbessern und in Absprache mit den Hartz IV-Bezieher*innen getroffen werden. Gleichzeitig aber sind sie umstritten, nicht zuletzt weil sie Pflichtcharakter haben für Menschen, die sie annehmen (müssen). So drohen etwa bei Teilnahmeverweigerung bislang empfindliche Sanktionen und Kürzungen am Existenzminimum.

Eine Analyse der Förderziele für den Europäischen Sozialfonds (ESF) in Deutschland bzw. Baden-Württemberg und der entsprechenden Liste an geförderten Projekten verdeutlicht, dass Deutschland den Europäischen Sozialfonds massgeblich verwendet, um Anbieter solcher Massnahmen zu finanzieren. Eines der Hauptziele des ESF ist ja, durch verbesserten Arbeitsmarktzugang und Weiterbildungen Armut zu vermeiden und für Zusammenhalt zu sorgen.

Eine Organisation, die schwerpunktmässig solche Massnahmen in Kooperation mit dem Jobcenter organisiert, ist die gemeinnützige GmbH "BBQ Bildung und Berufliche Qualifizierung". Sie ist sogar die Organisation, die seit 2014 die meisten ESF-Gelder in Baden-Württemberg erhielt, mit mehr als 100 Projekten im ganzen Ländle und knapp 30 Millionen Euro ESF-Förderung, darunter viele "Jobcenter-Massnahmen". Ihr Regionalleiter für Südbaden und die Ortenau, Markus Walter, stellt uns eine solche Massnahme vor, FAMOS, und ein Projekt zur Vermeidung von Armut und zum Ausgleich von sozialer Benachteiligung bei Kindern und Jugendlichen, DUNJA.

In der Sendung äussert sich ausserdem Heike Sommerauer-Dörzapf, regionale Geschäftsführerin des Sozialverbands Deutschland hier im Ländle, unter anderem über Jobcenter-Massnahmen, Sanktionen und über das, was der ESF bislang leider nicht fördern darf.

In der Sendung sprechen wir aber auch strukturelle Hürden beim Zugang zum Arbeitsmarkt an, die viele Hartz IV-Bezieher*innen betreffen, und die nicht überwiegend durch Trainings für die einzelnen Betroffenen abgebaut werden können.

Musik nach Ende der Sendung: Vineyard von The Rising Hope (CC-BY-NC-SA).

"Europe in my Backyard" selbst ist ein EU-gefördertes Projekt in Kooperation mit Radios aus 6 EU-Mitgliedstaaten.