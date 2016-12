Europäische Konservative nominieren Antonio Tajani als Parlamentspräsident

Die Abgeordneten der konservativen Fraktion im Europaparlament EVP sprachen sich am Dienstagabend für den Italiener Antonio Tajani als künftigen Parlamentspräsident aus. Tajani soll kommendes Jahr auf den deutschen Sozialdemokraten Martin Schulz folgen, der in die Bundespolitik wechseln wird.

In einer Abstimmung setzte Tajani sich in seiner Fraktion drei Gegenkandidat*innen durch – die Irin Mairead McGuinness, den Slowenen Lojze Peterle und den Franzosen Alain Lamassoure. Der 63-Jährige Italiener gehört der Forza Italia, der Partei von Silvio Berlusconi an und war sitzt seit 22 Jahren als Abgeordneter im EU-Parlament. Außerdem war er bereits EU-Kommissar für Verkehr und für Industrie. Tajani gilt als Vertrauter von Italiens Ex-Premierminister Berlusconi.

Nur mit den Stimmen der eigenen Abgeordneten kann sich die EVP mit ihrem Kandidaten aber nicht bei der Wahl am 17. Januar durchsetzen. Keine der europäischen Fraktionen besitzt die nötige Mehrheit im Parlament. Und auch die sozialdemokratische Fraktion sowie die Liberalen haben eigene^, zumindest etwas aussichtsreiche Kandidaten aufgestellt. Für die Liberalen geht Guy Verhofstadt ins Rennen, für die Sozialdemokrat*innen und Sozialist*innen Gianni Pittella.