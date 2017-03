Europa kennt mich nicht

Die Premiere von Eurotopia am Theater Freiburg steht kurz bevor. Am Samstagabend werden acht Künstler*innen-Teams ihr Statement zur Zukunft Europas präsentieren. Dabei spricht Europa auch mit einer junge Stimme: Die Regisseurin Felicitas Brucker hat mit dem Dramaturg und Kurator Arved Schultze Jugendliche in einem Knast in Lille besucht. Dabei haben sie Biographien von jungen Europäern kennengelernt, die sie auf der Bühne sprechen lassen wollen. Ob es dabei auch um Europa geht, erzählt Arved Schultze im Interview.