EXXON mit Jahrzehnterekordgewinn von 56 Milliarden US $

(kmm) Nach einem Bericht des Guardian hat der EXXON Konzern einen Nettoprofit von nicht weniger als 56 Milliarden US$ am Dienstag bekannt gegeben. Das macht pro Stunde einen Nettoprofit von 6,3 Mio US $ im Jahr 2022.

Diese gigantische, historische Profitorgie reicht den Konzerneigenern aber nicht. Sie kündigten zudem an, GEGEN alle windfallprofit taxes, die im letzten Quartal 2022 sich auf 1,3 Milliarden US $ in der EU beliefen, zu klagen. So die Konzernchefin Kathryn Mikkels. Sonst hätten sie abgesehen von anderen Ausgleichen einen Nettoprofit von 59,1 Milliarden$ erzielt.

Im gesamten Spektrum der westlichen Big Five der Fossilkonzerne soll 2022 ein Nettoprofit von 200Milliarden US$ angefallen sein.

Von den Östlichen Fossilkonzernen die den Putinschen Angriffskrief auf alle Ressourchen der Ukraine so nachhaltig unterstützen, liegen keine verlässlichen Daten vor.



Die Energiewende raus aus den fossilen Energierohstoffen läuft also buchstäblich wie geschmiert!