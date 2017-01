Frau in Kaiserstuhlstraße mit Schreckschusspistole beschossen und verletzt

Wie wir nach einem Hinweis erst jetzt beim durchstöbern der Polizeimeldungen bemerkt haben, hat es in der Nacht zum Freitag (30.12.2016) einen Angriff auf die Flüchtlingsunetrkunft in der Kaiserstuhlstraße in Freiburg, nahe dem Haupfriedhof, gegeben. Dabei wurde eine 37-jährige Frau aus dem Kosovo am Bein verletzt. Laut Polizeimeldung hat sie zwei Knallgeräusche gehört und war mit ihrem Sohn nach draußen gegangen, um nachzusehen. Dabei fiel ein

dritter Schuss, der bei ihr zu einer Brandverletzung führte. Nach Polizeimeldungen wurden die Silversterböller aus einer Schreckschusspistole gefeuert. Vom Sicherheitsdienst wurden drei Personen beobachtet, die in Richtung Waldkircher Straße davonliefen. Eine Beteiligter soll eine schwarze Jacke mit auffälligem weißen "V" getragen haben. Die Kripo gibt an zu ermitteln. In der Vergangenheit war das Wohnheim durch mehrere Abschiebungen durch die Behörden terrorisiert worden.

(FK)