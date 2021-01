Das Freiburger Mietenbündnis fordert in einem offenen Brief an Oberbürgermeister Martin Horn ein Schutzschild für Freiburger Mieter*innen gegen die Folgen der Corona-Epidemie. Die Stadtbau solle Stundungsangebote machen, Zwangsräumung sollen unterbleiben. Zudem soll sich der OB auch an andere vermieterInnen wenden und dort ein Mieterhöhungsverzicht und ein soziales Stundungsangebot einfordern. Wir haben mit Günter Rausch vom Freiburger Mietenbündnis gesprochen.