Freiburger Mietspiegel steigt doch "nur" um 2,2 Prozent

Bereits im Juni haben wir über die geplante Fortschreibung des Freiburger Mietspiegels berichtet. Damals ging man davon aus, dass er um zum Jahreswechsel 22/23 um mindestens 10% steigen könnte. Es ging eigentlich nur darum, ob zur Errechnung der Preisindex für die Lebenshaltung aller Haushalte herangezogen wird – aufgrund der Inflation würde eine drastische Verteuerung drohen – oder ob doch noch eine Stichprobe gemacht wird. Nun wird die Erhöhung wohl ganz offenbar nicht so hoch ausfallen wie befürchtet, auch wenn die Mieter:innen natürlich schon durch die enorm gestiegenen Energiepreise deutlich mehr Geld fürs Wohnen ausgeben müssen und die Basismiete trotzdem auf über 10 €/qm steigt. Über die Fortschreibung des Mietspiegels berät eine Kommission in denen auch MieterInnenvertreter sitzen, u.a. der SPD Stadtrat Walter Krögner. Wir haben mit ihm gesprochen. Am Dienstag wird der Mietspiegek Thema im Gemeidnerat sein.