Verabschiedung des Mietspiegels folgt Mieterhöhungswelle, auch bei der Stadtbau

In seiner Sitzung am Dienstag, den 6 Dezember hat der Freiburger Gemeinderat den Mietspiegel 2017 verabschiedet. Eine seit 2015, um nicht weniger als 6,5 % gestiegene durchschnittliche Netto-Qm-Miete weist der Mietspiegel auf. Die Mittlere Netto-Basismiete liegt nun bei 8,25 Euro pro Quadratmeter .

In den Mietspiegel fließen nur die Mieten ein, die sich in den letzten Jahren verändert haben. Es handelt sich also automatisch um einen Mieterhöhungsspiegel. Wir haben mit Ralf Müller Vorsitzender des Mieterbeirats der Freiburger Stadtbau über seine Kritik am Mietspiegel 2017 gesprochen. Er schildert u.a. dass die Mieterhöhungswelle etwa in der Kampffmeyerstraße in Haslach, im Stühlinger und auch im Rieselfeld schon begonnen haben.