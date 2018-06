FSB Wirtschaftsplan will maximale Mieterhöhung, Abverkauf und Eigentumsförderung

Schon in den Pfingstschulferien peitschte trotz des für die Mietpreistreiber katastophalen OB Wahlergebnis der vorberatende Ausschuss der Freiburger Stadtbau (FSB) einen Wirtschaftplan durch, der die alte, abgewählte Politik verlängern will: Mieterhöhungen im Bestand, Mitfinanzierung des hohen Anteils an Eigentumswohnungen aus Mieten, Umwandlung von Miet- in Eigentumstumwohnungen.

Der hochalimentierte Geschäftsführer, Rolf Klausmann zockt also weiter gegen die Mehrheitsbevölkerung in Freiburg durch. Gemeinderat und neugewählter OB werden jetzt zu beweisen haben, ob sie die Wahlen ernst nehmen oder alles nur grelle Schminke für die Politik der alten Art war?

Wir fragten Irene Vogel Stadträtin für die Unabhängigen Frauen in der UL - zugleich Aufsichtsrätin der FSB/FSI.