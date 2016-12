Generalstreik in Griechenland gegen geplante Arbeitsrechtsreform und Sparmassnahmen

In Griechenland haben die zwei grössten Gewerkschaften und eine kommunistische Gewerkschaft am Donnerstag zu einem 24-stündigen Generalstreik aufgerufen. 10.000 Menschen demonstrierten laut der Polizei in Athen gegen bereits umgesetzte und geplante Sparmassnahmen. Die österreichische Zeitung "Der Standard" spricht von einem vorläufigen Höhepunkt des Protests.

Der Protest richtet sich unter anderem gegen eine Arbeitsrechtsreform für leichtere Kündigungen, die die FinanzministerInnen der anderen Euro-Mitgliedstaaten zur Bedingung für Finanzhilfen an Griechenland machen. Laut der Agentur Reuters stemmt sich auch die griechische Regierung gegen diese Reformforderung. Ausserdem protestieren die Streikenden gegen Rentenkürzungen und Steuererhöhungen im Haushalt der griechischen Regierung für 2017.

Die Streikenden legten den Nahverkehr in mehreren Städten lahm. Sie bestreikten auch Ministerien und öffentliche Schulen. Krankenhäuser behandelten nur noch Notfälle. Weil JournalistInnen am Mittwoch streikten, gab es an diesem Tag keine Nachrichten in Radio und Fernsehen und am Donnerstag erschienen Zeitungen nicht. Die Gewerkschaft der Seeleute, die bereits seit einer Woche streikt, kündigte eine Verlängerung des Streiks bis Sonntag. Medienberichten zufolge werden dadurch griechische Inseln ohne Flughafen von der Aussenwelt abgeschnitten.