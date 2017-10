Streik im öffentlichen Sektor gegen die Sparpolitik

In Belgien ruft die sozialistische Gewerkschaft CGSP am heutigen Dienstag zu einem Streik im öffentlichen Sektor auf. Sie widersetzen sich damit der Sparpolitik der wirtschaftsliberalen Regierung von Premier Charles Michel, der Haushaltskürzungen im öffentlichen Sektor vorsieht, und weniger in diesen Sektor investieren will. Die Gewerkschaft CGSP protestiert darüber hinaus auch gegen die Erhöhung der Kosten für die Gesundheitsversorgung und die Rentenreform. Medien rechnen damit, dass die Streikenden weite Teile des öffentlichen Sektors und der öffentlichen Verkehrsmittel lahmlegen.

Auch manche Gewerkschafterinnen der christlichen und der liberalen Gewerkschaften wollen sich am Streik beteiligen, obwohl die Spitze ihrer Gewerkschaften nicht zum Streik aufrufen. Die Streiks dürften sich vor allem in der Wallonie auch auf einige Privatunternehmen auswirken.

(mc)