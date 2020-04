Globale Aktionswoche für das Leben!

»Das Wort und das Zuhören – mit dem Herzen – geht viele Wege, hat viele Formen, beinhaltet viele

Kalender und Geographien – um sich zu treffen, sich zu finden. Dieser Kampf für das Leben kann

einer davon sein.«

(Subcomandante Insurgente Moisés. Mexiko, März 2020.)

Vom 04.April bis zum 10.April rufen die Zapatistas zu einer globalen Aktionswoche für das Leben auf.

Damit soll auf die Missstände die auf der Welt herrschen aufmerksam gemacht werden.

Es wird gefordert gerade in dieser Zeit der zunehmenden Verschärfungen der Einschnitte in die Grundrechte nicht zu schweigen und „den schlechten Regierungen der Welt entgegen zu schreien: Wir setzen

unsere Kämpfe für das Leben fort, kämpfen weiter gegen den Kapitalismus des Todes und gegen

das Patriarchat – trotz der Pandemie.“

Den Parolen

#Die Einschließung bringt mich nicht zum Schweigen.

#Schweig nicht. Zuerst kommt das Leben.

#Heute kämpfen wir für das Leben und die Menschheit.

#Gegen die Pandemie kämpfen wir für das Leben.

#Die Megaprojekte machen dem Leben ein Ende.

#Die Feminizide machen dem Leben ein Ende.

#Der Kapitalismus macht dem Leben ein Ende.

#Das Patriarchat macht dem Leben ein Ende.

#Gesundheit, Freiheit, Leben.

folgten am 04.April einige Menschen in den Gutleutmatten.

Um 19.30Uhr war lautes Topfgeklapper zu hören.

1:14

Mit einer Performance aus bunten Rauch wurde ein großes Transparent entrollt welches verkündete: Der Kampf geht weiter! La lucha sigue!

Gefolgt von einem Redebeitrag der Gruppe about:utopia aus Tübingen welcher abgespielt wurde.

8:13

Noch bis zum 10.April sollen in Mexico und weltweit weitere Aktionen organisiert werden. So sind „ Musik, Theater, Tanz, Gesang, Poesie, Kino, Malerei,

Fotografie, Dokumentarfilme, Lesungen, Analysen, Diskussionen, Reflexionen, Konferenzen und

alles, was so einfällt“ denkbare Formen des Protestes.

Den ganzen Aufruf könnt ihr hier finden: https://barrikade.info/article/3346

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 115% } a:link { so-language: zxx }