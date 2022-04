Größte LGBTIAQ+ Stiftung Russlands steht kurz vor der Liquidierung

Die Charitable Foundation Sphere ist die größte LGBTIAQ+ Stiftung in Russland. Diese steht nun kurz vor der Auflösung, was eine schwerwiegende Einschränkung für queeren Aktivismus in Russland bedeuten würde. Doch auch schon davor war queerer Aktivismus nicht einfach: 2013 wurde das „Gesetz über die Propagierung nicht-traditioneller sexueller Beziehungen unter Minderjährigen“ verabschiedet, kurz "Gesetz gegen Homopropaganda". Seit 2016 steht Sphere zudem auf der Liste sogenannter "Ausländischer Agenten".

Dennoch setzt sich Sphere schon seit 2011 für die Belange der LGBTIAQ+ Community ein und leistet damit wichtige Arbeit. Wenn Sphere jedoch aus den vorgelegten Gründen liquidiert würde, könnte es als Präzedenzfall dienen, um weitere Stiftungen und Initiativen zu liquidieren und so der gesammten LGBTIAQ+ Bewegung in Russland ein Ende zu setzen.

Der Antrag zur Liquidierung der Stiftung liegt seit Februar vor, der nächste Gerichtstermin ist am 21.04. Im Gespräch mit der Pressesprecherin, die ihren Namen aufgrund ihr drohender Repressionen derzeit nicht nennen kann, erzählt sie von der Arbeit der Stiftung Sphere, von queerem Aktivismus in Russland und den damit verbundenen Schwierigkeiten sowie von dem bisherigen Verlauf des Prozesses.

Webseite von sphere: https://cfsphere.org/en

Artikel zum Thema in der taz: https://taz.de/Liquidierung-russischer-LGBTIQ-Stiftung/!5840272&s=sphere/