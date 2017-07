Hamburg: Polizei für ordentliches Schlafen in Häusern oder auf Parkbänken

In der Nacht zum Mittwoch hat die Hamburger Polizei erneut Schlafzelte beschlagnahmt. Eine Sitzblockade räumten die SchlafordnungshüterInnen mit Wasserwerfern. Auch Reizgas soll eingesetzt worden sein. G20-GegnerInnen protestierten mit Sprechchören und Herumlungern. Das Hamburger Schauspielhaus bot den G20-GegnerInnen Übernachtung in einer Passage an. Einer Reihe gut ausgerüsteter SchlafordnungshüterInnen gelang es jedoch rasch, die Passage zu blockieren. Ein Protestcamp in Entenwerder haben die VeranstalterInnen aus Protest gegen die Auflagen von Polizei und Justiz abgebrochen.