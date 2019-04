Heraus zum 1. Mai

20 Jahre wars kein Problem. Dann hat das Bürgerforum Im Grün "wegen Störung" ein Verbot des seit Jahren gut besuchten Straßenfests in der Wilhelmstraße durchgesetzt - die Stadt setzte diesen Wunsch mit einer Allgemeinverfügung in die Realität um: Nur in der Spechtpassage und auf dem Grethergelände durfte am 1. Mai 2012 Musik gespielt, Spiele veranstaltet, Getränke ausgeschenkt und "Möblierung aller Art" aufgebaut werden. Das Straßenfest "Tanz in den Mai" fand trotz der Allgemeinverfügung im Grün statt.

Einen Tag vor dem Tanz in den Mai - quasi um "5 vor 12" - mit der Allgemeinverfügung die Veranstaltung sabotieren zu wollen, wurde im Kyosk als eine "Gemeinheit" bezeichnet. Bereits am Morgen des 1. Mai 2012 hat die Polizei eine Streife und zwei Wannen in der Wilhelmstraße abgestellt, die Aktivitäten dieser Art unterbinden.

Was danach geschah: