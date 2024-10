Heute Abend ist Julia Tamm Studiogast in der Arbeitsweltradio-Sendung von 19h bis 20h. Sie kommunale Behindertenbeauftragte im Landkreis Breis/Hochscharzwald. Sie wird in der Sendung einige Fragen dazu beantworten über ihr Tätigkeitsfeld und den Problemen in dem Bereich.

gez. Wolfgang Grün

Arbeitsweltradio