Im Arbeitsweltradio heute Abend ab 19h ein Interview mit Herrn Bohn vom Grundschulverband

Heute Abend in der Arbeitweltradio-Sendung ein Studiogast Herr E. Bohn vom Grundschulverband e.V. Es wird einerseits der Verband vorgestellt und andererseits über die Probleme der Grundschulen in Baden-Württemberg bzw. in Deutschland diskutiert. Herr Bohn ist ein sehr guter Kenner der Probleme in den Grundschulen zumal er selbst als Lehrer und Rektor einer Grundschule in Freiburg bis 2017 tätig war.

gez. Wolfgang Grün

Arbeitsweltredaktion