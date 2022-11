Homöopathie Befürworter Manfred Lucha setzt Gesundheit vulnerabler Personen aufs Spiel

Als eines von 4 Bundesländern hat Baden-Württemberg heute die Isolationspflicht für Corona-Infizierte aufgehoben. Eine Entscheidung zu Lasten vulnerabler Personengruppen, die den gesellschaftliche Druck sich bei einer Infizierung nicht zu isolieren massiv verschärfen wird und so in der Konsequenz die Zahl an Infizierten, Todesfällen und Long Covid Betroffenen ansteigen lassen wird. Aber was will man auch von einem Gesundheitsminister erwarten, der an die Wirkung von Homöopathie glaubt? Ein spontaner kurzer Kommentar ..... (FK)2:30