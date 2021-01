Seit 27.12 wird geimpft. Mitte Dezember hat die STIKO ihre Impfempfehlung veröffentlicht, an der sich die Bundesregierung mit ihrem Impfplan orientiert. Menschen mit Behinderungen, die nicht in Pflegeinstitutionen leben kommen sogar in keiner der genannten zu priorisierenden Personengruppen des Stufenplans vor.

Ein Interview mit Christian Homburg, der die Petition „für einen Impfschutz auch für schwerbehinderte Menschen außerhalb von Pflegeeinrichtungen“ gegründet hat. Er lebt selbst mit Muskeldystrophie selbstbestimmt in einem ambulanten Pflegemodell zuhause.