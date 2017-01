Inklusion und Exklusion von Geflüchteten mit Dr. Sybille de la Rosa

In Zusammenarbeit mit der Professur für Politische Philosophie, Theorie und Ideengeschichte am Seminar für Wissenschaftliche Politik findet am 25.01.17 um 20:00 Uhr im HS 1098, KG I

Die Diskussion um Flüchtende hat sich in den letzten Jahren intensiviert. Ging es zu Beginn besonders um das dramatische Schicksal derjenigen, die versuchen, über das Mittelmeer nach Europa zu gelangen, hat sich mit der wachsenden Zahl der auch in Deutschland Eintreffenden die Debatte um Aspekte menschen-/asylrechtlicher Standards, europäischer Solidarität und Fragen der gesellschaftlichen Integration erweitert.

Die öffentliche Auseinandersetzung findet unter den Vorzeichen von Lagerbildung und Radikalisierung stark emotionalisiert statt. Beiträge aus der politischen Philosophie und Theorie können zu größerer Genauigkeit und Differenzierung in der Diskussion verhelfen. Hierfür bieten die Vorträge in dieser Reihe Gelegenheit, indem sie sich auf die Suche begeben nach einer Philosophie der Migration (Frauke Kurbacher) und die Möglichkeiten der politischen Teilhabe von Geflüchteten demokratietheoretisch beleuchten (Sybilla de la Rosa).