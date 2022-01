Interview mit Hr. Bojan Slegel Geschäftsführer der Volleyballakademie in Stuttgart in der Arbeitsweltradiosendung um 19h

Heute Abend als Interviewpartner im Arbeitsweltradio Herr Slegel, der als Geschäftsfüherer die Volleyballakademie in Stuttgart leitet. Dort werden langfristig junge Talente im mVolleyball an die 1.Bundesliga und Nationalmannschaft herangeführt. Im Gespräch geht es um die Betreuung und Ausbildung der Spielerinnen in diesem Internat. "Zentraler Punkt der Ausbildung ist die Berücksichtigung der schulischen Ausbildung unserer Talente", so steht es auf der Webseite der Akademie. Wie diese Akademie arbeitet und welche Probleme es gibt sowie die Arbeitsbedingungen sind werden wir in diesem Interview mit dem Geschäftsführer versuchen zu erfragen.