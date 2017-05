Italien: Drei junge Romnija sterben bei Brandanschlag in Rom

Bei einem Brandanschlag auf den Wohnwagen einer Roma-Familie sind in Rom drei Schwestern im Alter von vier, acht und 20 Jahren gestorben. In der Nacht vom 09. auf den 10. Mai brannte der Wohnwagen, in dem die drei Schwestern mit ihren Eltern und weiteren Geschwistern schliefen. Insgesamt befanden sich 11 Personen in dem Fahrzeug, das auf einem Supermarkt-Parkplatz in der Peripherie von Rom abgestellt war. Auf den Aufnahmen der Videoüberwachungskameras des Supermarkts ist eine Person zu sehen, die gegen 3:20 Uhr einen Molotowcocktail wirft. Unmittelbar darauf geht der Wohnwagen in Flammen auf.

Die Familie war Ex-Jugoslawien geflohen. Viele andere Roma leben in Rom teils schon seit den Jugoslawienkriegen in formellen und informellen Siedlungen oder Parkplätzen wie diese Familie. Sie sind häufig mit rassistischen Ausschreitungen konfrontiert. Die Familie soll nach italienischen Medienberichten zuvor von AnwohnerInnen rassistisch bedroht worden sein. In Rom gab es am folgenden Nachmittag Proteste gegen den tödlichen Rassismus und NachbarInnen übermittelten der Familie der getöteten Mädchen Angelica, Elisabeth und Francesca Blumen und Beileidsbekundungen.