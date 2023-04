JUCHU – 9-Euroticket kommt endlich – aber nur für Stadtbeschäftigte



Worauf Wohngeld-,Arlo2- und Grundsicherungsbeziehende im sogenannten Sozialticket lange nicht bekamen, sondern zugunsten der Stadtkasse mit zunächst exorbitanten Eigenanteil warten mussten, um bei einem hohen Eigenanteil zu landen, sollen jetzt über 2.600 Stadtbeschäftigte auf dem Servierteller bekommen: das 9-€-Ticket.

In einer nahezu klandestinen Aktion – Einbringung am 17.4. im HFA winkte am Dienstag 25.4.2023 der Gemeinderat ohne Debatte das D-Ticket mit einer 9-€-Eigenbeteiligung durch!

Kosten bei angenommen 3.000 Beschäftigten und einer Quote von 80% ca. 1,4 Mio.€ . Hinzu kommen für die restlichen 20 % jeweils Jahrespauschalen von 500€ Jobticket-Zuschuss auf das RVF -Ticket – also also weitere ca. 300.000€

Der Abwehrkampf der Rats- Mehrheit gegen die finanziellen Habenixe der Stadtgesellschaft treibt merkwürdige Blüten in diesem Freiburg!

Michael Menzel