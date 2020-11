Kein Neuanfang für Freiburger Fans. Die Supporters Crew zur neuen Polizeiverordnung.

Viel wurde über die neue Freiburger Polizeiverordnung diskutiert, die seitens der Stadt mit dem Neubau des SC Stadions im Wolfswinkel erarbeitet wurde. Letzten Dienstag wurde sie dann in der Sitzung des Gemeinderats mehrheitlich beschlossen. Änderungen trotz mehrerer Anträge Fehlanzeige. Somit sind auch die Verteilung von "Druckerzeugnissen" und "Sammlungen" an Spieltagen in einem weiten Bereich ums Stadion verboten. Dabei hätte diese Verordnung auch ein Neuanfang für das angespannte Verhältnis zwischen Polizei und Fanszene sein können. Warum sie es für viele Fans nicht ist und was daran kritisch zu sehen ist, erklärt Helen Breit von der Supporters Crew Freiburg im Interview.