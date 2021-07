Keine Lager. Keine Polizeigewalt. Schutz für die, die Schutz suchen

Am Sonntag um 18 Uhr ruft die Initaivie LEA Watch zur Kundgebung an der Landeserstaufnahmestelle für Flüchtlinge in der Müllheimerstraße auf. Am 16. Juli fand ein Polizeieinsatz in der LEA statt, bei dem ein Bewohner, der wohl nichts mit dem Streit, der den Einsatz ausgelöst hatte, zu tun gehabt hat, durch einen Biss eines Polizeihundes verletzt wurde. Auch am 20. Juli hat es in der LEA nocheinmal einen Polizeieinsatz gegeben. Wieder soll ein Streit Auslöser gewesen sein. Sperrt man viele Menschen auf engen Raum zusammen, ohne Perspektive und mit äußerst wenigen Freiheiten führt das eigentlich zwangsläufig zu Spannungen. Wir haben mit Ben von LEA Watch über die Kundgebung am Sonntag und die letzten Ereignisse gesprochen.