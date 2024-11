Klima Bilanz a la Freiburg – abgehängt beim Ökostromanteil vom Rest der Republik

Nun sind sie also wieder ganz nahe an den 10 %. Was?

Na, die StromVersorgung aus erneuerbaren Quelle in Freiburg.

Wie Bitte Green City? 10 % nicht wie in der Gesamt Bundesrepublik über 50% beim Strom!

Auch sonst ist die standarisierte Bisko Klima Bilanz nur als mangelhaft einzustufen. Es gilt z.B. das Territorialprinzip bei Erzeugung und Verbrauch. Der z.B. Textil-Konsum wird somit in Gänze beim Verbrauch nicht abgebildet bzw. erfasst.

Die graue Energieverschwendung beim Gebäude-Abriss sowieso nicht, besagt die Bisko-Konvention. Territorialprinzip hin oder her.

Aber sei es wie es sei.

Ist erst der Ruf in Gänze ruiniert, lebt sich auch sonst nämlich ziemlich ungeniert und mensch kann wie Klaus von Zahn (KvZ) , Umweltamtschef, schon folgenden „Rechenfehler“ locker nachreichen:

Doch selbst hier verhakt sich der Umweltschutzchef im eigenen Dickicht der notorischen Verharmlosungen des Nix-Tuns:

Natürlich haben die Erneuerbaren nicht 10 % am Gesamt EndEnergieverbrauch im Energie(!)Bereich mit 3.745 GWh en in Freiburg. Sondern der popelige unter 10%- Anteil von 95,6 GWh erneuerbar produzierter Strom wird nur auf den Stromverbrauch gerechnet.

Und gäbe es nicht die Photovoltaik – mannigfaltig be-/gehindert - und die dortige von privaten Haushalten getriebene Expansion wäre das Ergebnis noch erbärmlicher.

Denn beim Windausbau stand neben dem Bund auch Grün im Land bis zum Putin-Überfall auf der Bremse und tourt erst jetzt langsam hoch. Wieviel wird es wenn die neuen Windmühlen in Betrieb sind, wollen die Rät*innen wissen? Näheres vom externen Gutachter Voigtländer:

Aber die Wärme aus erneuerbaren Quellen?

Der erneuerbare Energien Anteil bei der Wärme hat KvZ auch an den Gutachter weitergereicht:

Für die mögliche Geothermie -von ausserhalb Freiburg [von wegen Territorialprinzip! ]– glänzt der UmweltAMTsChef und kann eine Schätzung beizutragen:

Anstieg der leichten Nutzfahrzeuge im Verkehr um 30 Prozent in den Fahrleistungen? Voigtländer weiss genaueres.

War Anfangs seines Spannungsbogens der Umweltamschef noch zittrig:

Wird er zum Ende hin umso standfester

Denn das Gegensteuern ist beim Umweltamtschef – wie wär es mit einem Anfang wie der Nutzung der Innenstadt nur mit E-Mobilität – nicht hoch im Kurs! Im Gegenteil:

So bleibt es dabei. Die Green City wird im wesentlich weiter stagnierend auf dem Wolkenkuckucksheim ihrer vermeintlichenErfolge weiter dahin dümpel. Wie schon beim Vorgänger Dieter Salomon.

(kmm)

Die seichten Wellen der grünen Klimapolitik aus Samononszeiten werden fortgeschrieben: Die Klimaschutzbilanz im Umwelt und Klimaauschuß am 11.1.2024