Kontextualisierungstafel informiert über NS-Denkmal

Im Rahmen des internationalen Frauenkampftag kam es am Vormittag des 8. März zu einer dezentralen Aktion. Eine Gruppe die sich "Komitee zur endgültigen Abschaffung von NS-Propaganda und Patriarchat" nennt stellte dabei eine Informationstafel auf dem Wilhelm-Eschle-Platz in Freiburg-Oberwiehre auf. Diese setzt das NS-Denkmal "Mutterbrunnen" in einen politischen Kontext. Die Kontextualisierungstafel wurde durch die Aktivist:innen symbolisch eingeweiht und dazu eine Rede gehalten.

Wir sprachen mit einer RDL-Korrespondentin über ihre Eindrücke von der Aktion.