Korruption in Rumänien

Korruption in der Politik gehört im osteuropäischen EU-Land Rumänien immer noch zur Tagesordnung. Und nicht nur das: das Parlament hat soeben Gesetze verabschiedet, welche korruptes Handeln erlauben. Zudem soll die Justiz ihre Unabhängigkeit verlieren, damit sie weniger einfach gegen korrupte Politiker und Politikerinnen vorgehen kann. Kritische Medien sprechen gar von einem Putsch.

Kein Wunder kam es in ganz Rumänien zu Protesten. Auch die Exil-Rumäninnen und Rumänen in der Schweiz und anderswo in Europa gingen auf die Strasse.

In der Schweiz organisiert die Gruppe Rezist Protestkundgebungen. Aktiv bei Rezist ist auch Mihnea Mihai. Michael Spahr von Radio RaBe aus Bern hat mit ihm über die jüngsten Entwicklungen in der skandalösen Korruptionslegalisierungspolitik gesprochen.