Kräftiger Preisauftrieb bei den Hallen- und Freibädern in Freiburg in zwei Stufen

(kmm) Am 1.10.23 soll in Freiburg nach sechs Jahren bei den fünf Hallenbädern ein neues Preistarif in Kraft treten Die Preiserhöhungen belaufen sich auf 22 % bei Erwachsenen Tages-Einzelkarten auf 22 % (5,50€), bei Jugendlichen;Kindern ab 4 und Studierennden um 33 % auf 4€

Ab 1.4.24, dem Beginn der Freibadsaison, steigen die Einzeltarife nochmals um 0,50 €.

Die Gesamt-Erhöhung der Einzelkarte Erwachsene ist dann um 33 % , die Kinder, Jugendliche BFD und Studis ein Plus von 50% auf Ende .

Die nur noch bis 31.3. 2024 erwerbbaren Mehrfachkarten in Stückelung von 10 und 20 Karten steigen zugleich um 40 bzw. 41 %. Danach werden sie durch vier Geldwertkarten abgelöst, die in Stufen einen Rabat von 10 % (55 € zum PReis von 50 €) bis 40 % gewähren: 700 € Guthaben zum Preis von 500€.



Sondertarife Freibad (ab 1.4.24)

Tageskarte Kleingruppe - 1 Erwachsene, 2 Kinder plus 57 % auf 11€

Tageskarte Gruppe - 2 Erwachsene 2 kinder plus 40 % auf 14 €

zusätzliche Kinder ab 4 plus 17,6 auf 2€

Zwar wurde dem Gutacher- Vorschlag nicht völlig gefolgt die (Freibad-) Saisonkarten gänzlich abzuschaffen.

Aber: hier sind weitere kräftige Erhöhungen darufgesattelt worden:

Erwachsene: zwei Drittel-Erhöhung auf 150 €

Erwachsene ermäßigt: gar 80 % auf 90 €!!

Familie klein (1Ew,2Ki): plus 62,5 % auf 195€

Familie m. 2Ew nur plus 25 % auf 250€



Aber die Sozial- Tarife für Tagestarif?:

Mit Ausnahme der Einzelkarten für Behinderte (plus 15,4 %) auf 1,50 € sollen diese nach Tabellarischer Übersicht in der Anlage G-23/188 gleich (s.a. Differenz im Interview.



Ironien am Rande:

In den sechs Jahren seit 2017 sind die Betriebsausgaben der fünf Hallen- und drei Freibäder um 34 % auf 7,4 Mio € gestiegen.

Das von den Stadtwerken abgedeckte Defizit legte, um 1,54 Mio oder ebenfalls 34% in sechs Jahren auf knapp 6 Mio zu .

Wesentlicher Treibfaktor des Betriebs-Ausgaben Anstiegs - wie des Defizit Anstieg - sind aber die Energiekosten: die von 1,1 auf 1,9 Millionen Euro also um 0.8 Millionen € gestiegen sind.

Das sind 50 % des Defizitanstiegs. 0,5 Mio € sollen jetzt die Preiserhöhungen abdecken

Eigentlich sollten die Bäder-Defizite - wie auch die der VAG - in den Stadtwerken durch die Badenova-Gewinne abgedeckt werden.

Warum ist trotz Preistreiberei des 1. Gasmarktbelieferer in Baden-Württemberg und Stromproduzent dies eigentlich nicht möglich?

Verzögerter Umstieg auf erneuerbare Energien als Grund vielleicht? Bei teuren Investitionen in Geothermie?

So müssen die öffentlichen Kassen - Stadthaushalt - und damit so oder so die Bürgerinnen wieder einmal herhalten! Dies ist sicherlich kein Naturgesetz!!

Vor dem 3. Sportausschuss sprachen wir mit Gregor Mohlberg zu den Bäderpreiserhöhungen.