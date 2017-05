Im Schnitt über 3 % zum 1.8.17

Eins ist in der baden-württembergischen Hauptstadt der Prekaratseinkommen sicher. Die ÖPNV Tarife steigen mit schöner Regelmässigkeit.

Mittels des großen Nachweisverfahrens, dass nicht mehr nur inflationsbedingte ÖPNV Kosten berücksichtigt, sondern die "testierte" Kostenschätzung der Unternehmen des RVF waren von PWC knapp 5 Mio € als Volumen ausgemacht worden. Davon sollen zum 1.8.17 zusätzlich weitere 3 Mio.€ in die Scheuern gebracht werden. Dies obwohl sie Gesamteinnahmen bereits im Vergleich zum Vorjahr 2016 um +5,5 % (+5,1 Mio. Euro) auf 97,7 Mio. Euro angestiegen sind.

Wie sollen weitere 3 Mio. € Preistreiberei diesmal erbracht werden? In dem diesmal die Mehrfachkarten im Schnitt um über 3% erhöht werde: Am wenigsten bei JobNutzer*innen am meisten - bis zu 3,8 % - bei Mehrfachtickets des Ausbildungs- bzw. Familienverkehrs (24 Stunden für bis zu 5). Auch die Touris müssen bei der Elsassanschlusskarte wie die einpendelnden Elsässer tiefer in die Tasche greifen (7,1%). Wunscherhöhung bei den Semsstertickets ist 5-6 € auf 94/95 € was bei gleichbleibenden Umlage aus den Semstergbühren aller Studierenden von 22 €. Eine individuelle Erhöhung je Studentin von 7,5% wäre.

Praktisch für die öffentlichen Preistreiber ist, das im grossen "Nachweis"verfahren, die "Notwendigkeit" schon für 2017 als erbracht gilt.

Damit müssen die gewählten Gremien - Gemeinderat und Kreistage - nicht mehr befasst werden (nur Kenntnisnahme am 23.5.17)!

Mit der VAG Aufsichtsrat am 12.5. und dem Beschliessenden Ausschuß des RVF am 17.5.17 stehen vorher die Presierhöhungen auf 1.8.17 schon fest. Man kann sogar "Geschenkle" verteilen: das Kostenerhöhungsvolumen der Erhöhung um 1 Mio €. "unterschreiten"(tata tatata). Die Staffage Gemeinderat am 23.5. bzw. RVF Verbandsversammlung am 27.06.17 kann nichts mehr zurückholen, somnern nur abnickend zur Kenntnis nehmen. Grünschwarz wirkt mal wieder ganz groß

(kmm 11.5.2017)