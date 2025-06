"Schließt euch am 20. Juni 2025 - dem Weltgeflüchtetentag - unserer Aktion an zur Würdigung und Unterstützung von Menschen, die gezwungen sind, aus ihrem Heimatland zu fliehen, um Konflikten oder Verfolgung zu entgehen. Gemeinsam für Solidarität und Menschenrechte ohne Grenzen!" So heißt es im Aufruf zur Kundgebung, die an diesem freitag um 15 Uhr am Landeserstaufnahmelager in Freiburg startet. Um 18 Uhr gibts noch eine Demo. Wir haben mit Michi von der Seebrücke Freiburg gesprochen.