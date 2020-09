La Radio am 15.09.2020

La Radio, juhu!

Diesmal mit einem Interview zu neuen juristischen Instrumenten zur Bekämpfung von Racial Profiling und anderen Diskriminierungsformen durch die Behörden.

Außerdem gibts Filmtipps und Veranstaltungshinweise. Und natürlich Musik :D

Dieses mal nur eine Stunde - dafür gibt es noch eine weitere Stunde Sendung mit Eva, zu finden hier: https://rdl.de/beitrag/we-love-entfern-you-das-neue-st-ck-von-bambi-bambule

Es geht um das Stück "We love to entfern you" von bambi bambule!

Viel Spass