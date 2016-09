Leistungseinschränkungen und 13,1% Preisexplosion bei Schwimmbädern in Freiburg

Kaum geht am kommenden Wochenende die Freibadesaison wohl endültig im Strandbad zu Ende und steht die Hallenbadesaison vor der Tür, geht es gerade bei diesen um Leistungsverschlecherungen. Gerade das Westbad mit seiner 50m Bahn soll an Feiertagen aus dem Angebot rausgenommen werden. Kalkulierter Spareffekt 10.000 €. Ein Spareffekt, der auch noch im Verbund mit einen 1-Schichtbetrieb im Faulerbad (nur noch 8 bis 16 Uhr) und Hasalch (10-18 Uhr) daherkommt !

Am kommenden Dienstag soll der Gemeinderat aber zugleich in seiner 8.Sitzung einen kräftigen Dreh an der Preisschraube abnicken: im Schnitt um 13,1 % sollen die Preise steigen und Rabatte wegfallen. Statt der 20 er Karte - bis 2012 gab es auch 30 er-Karten! - soll es nur noch 10er Karten - Erhöhung je 3 €- für die Hallenbäder geben mit 40 statt 37 € bzw. 28 statt 25 € ermäßigt. Mit über 88.000 Einzelkarten hängte die für Vielschwimmer attraktivere 20er Karte die 10 er Karte knapp ab. Eine (Hallen-)Saisonkarte soll - erneut- im Gegensatz zur Freibadsaisonkarte nicht ins Angebot kommen. Ein erneut klares Signal geegn Vielnutzende der Hallenbäder -obgleich die Gelegenheitsnutzerinnen erkennbar stagnieren! Es bleiben nur die verbilligten Einzelkarten von 3 € - (plus 30 cent) allerdings nur für Studis usw. (verkauft über 76.000). Das neue Tarifsystem soll zusätzlich 175.000€ erbringen.

Obskur sind allerdings die Daten, die für diese Kalkulation zu Grunde liegen: Statt dei vorhanden 2015er Nutzdaten (erheblich mehr FreibadNutzerInnen -a uch mit Saisonkarten) müssen die Gemeinderäte mit einer Bade-Nutzung aus 2014 Vorlieb nehmen (Hallenbäder knapp 510.000 stagnierend). Da zugleich die Klausmann Bädergesellschaft 5 Jahre lang auch noch den Beschluss transparenter Mehrkartenkassen sabotierte, darf mit laschen udn letzlich falschen Zahlen gerechnet werden.

(kmm)