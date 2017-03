Lernfabriken meutern plant Aktionstage gegen das Bildungssystem

Das Bündnis Lernfabriken...meutern! hat sich vom 17.-19. März zur zweiten Konferenz seit der Gründung getroffen. Das Bündnis dient als Koordinationsstelle und Vernetzungsplattform für Proteste gegen das Bildungssystem in der BRD. So finden im Rahmen des Bündnisses Proteste gegen Ökonomisierung und Leistungszwang im Bildungssystem statt, aber auch die Proteste gegen die geplanten Studiengebühren in Baden-Würtemberg. Eine Demonstration gegen Studiengebühren ist in Freiburg für den 29. April geplant.

Über das Bündnis, Ziele und geplante Aktionen sowie die Konferenz sprachen wir mit einer Aktivistin, welche vor Ort war.