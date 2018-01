Letztes Sparpaket in Griechenland?

Viele Streiks und Demonstrationen fanden diese Woche wieder in Griechenland statt. Der Grund: Im Parlament wird seit Dienstag ein dickes Gesetzespaket verhandelt, das u.a. die Umsetzung weiterer Sparmaßnahmen enthält. Ambitioniertes Ziel war es, das alles bereits am 15. Januar zu verabschieden. Insbesondere eine weitere Verschärfung des Streikrechts sorgte für Protest. Auch soll die Privatisierung öffentlicher Infrastruktur weiter vorangetrieben werden. Laut Syriza stecken zwischen den rund 400 abzustimmenden Artikeln auch so einige Verbesserungen für die breite Bevölkerung. Doch ob dem wirklich so ist, muss sich in der Umsetzung noch zeigen, so unsere Korrespondentin Carolin Philipp in Athen. Ebenso unsicher: Wird Griechenland nach Umsetzung dieser letzten Anforderungen aus dem dritten Memonrandum erst einmal ohne neue Kredite auskommen?