Ana Schnabls Roman Meisterwerk seziert Beziehung, Lust und das Leben im autoritären System Sloweniens der 80er-Jahre - auch stellt es die Moderator*innen Valentina, Rob und Fabian vor eine kleine Herausforderung.

Wir können dies Sendung hören am Mittwoch um 20 Uhr und in der Zweitausstrahlung am Donnerstag um 13 Uhr. Hier gibts ein Vorabinterview mit Fabian über die Inhalte der Sendung geführt von Konrad.