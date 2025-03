Make Germany Great Again - "What Ever It Takes"

MAKE GERMANY GREAT AGAIN mit Meilenstiefeln back to Adenauer ohne USA



Das jüngste Angebot für Klimaschutz von Fritze lautet 5 Milliarden € jährlich aus den 500 Milliarden Neuverschuldung ohne Zeitbegrenzung. Also so viel jährlicj wie die 3 Punkte bei der Rente Staatszuschuss zusätzlich bei der Kinderaufzuchtrente. Bei berechneten jährlich 100 Milliarden öffentlicher Finanzierungsbedarf zur Klimaneutralität bis 2045 weniger als ein Tropfen auf die Dürre Wüste.



Das Rückwärts Paket, das im Geschrei um die 1.000 Millarden untergehen zu scheint, ist aber der braunschwarze Kern von Frizte Programm im Sondierungsergebnis vom 8.März: was da ausgehandelt wurde, ist in seiner Menschenverachtung beispiellos:

#Menschenverachtung und offene Repression als #Sondierungsergebnis z.B.

"• Bezahlkarte: Wir wollen, dass die #Bezahlkarte deutschlandweit zum Einsatz kommt,

325 und werden ihre Umgehung unterbinden" bei sowas stimmt die Klingbeil-Esken SPD zu !!!!!

#Menschenverachtung - #Doppelstrafverbot der Verfassung ignorieren und aufheben!

"Wir werden verfassungsrechtlich prüfen, ob wir Terrorunterstützern,

336 Antisemiten und Extremisten, die zur Abschaffung der freiheitlich-demokratischen

337 Grundordnung aufrufen, die deutsche Staatsbürgerschaft entziehen können, wenn

338 sie eine weitere Staatsangehörigkeit besitzen.

Berlin, 8. März 2025" #SondierungsergebnisPapier

HALLO ! Dies sind nun aber wirkliche Grüsse aus der Hitler-Asche, wie sie sonst nur an US-Touris aus der Devotionalien-Handlungen der Post45 Nazis abverkauft werden !

#Menschenverachtung ist aber auch steigerbar

"Nach Afghanistan und Syrien werden wir abschieben – beginnend mit Straftä-

330 tern und Gefährdern."

Abschiebung in islamistische Diktaturen - aber nur "beginnend" mit denen!!!

Merken wir uns deutlich

#SondierungsergebnisPapier 330 ist die Zeilennummer

Wenn der Mindset der fifties schon dabei ist, weiss er sich des Applaus seiner Jagdgesellschaft auch hier sicher:

#Menschenverachtung statt humanitären #Menschenrechtsschutz

304“ Freiwillige Aufnahmeprogramme beenden: Wir werden freiwillige Bundesaufnahme-

305 programme, soweit wie möglich, beenden (z.B. Afghanistan) und keine neuen

306 Programme auflegen.“ 3.000 anerkannte Ortkräfte, die Hab und Gur versilbert haben, un nach Pakistan zu kommen, dürfen bangen und bleiben auf gebrochenen Zusagen hängen.

#Sondierungsergebnis Nr. Zeilen



Mensch muss nicht im Pflegeheim abgeschoben sein, um zu erkennen, nicht nur Personen mit Migrationsgeschichten werden nach Strich und Faden drangsaliert

Die Menschenrechts- und Bürgerrechtsverachtung statt weiter mit FAX soll nämlich die

#DigitalÜberwachung der Gläserne Bürger*innnen auch UND GERADE vertikal vertiefen:

"171 Dazu müssen digitale Behördengänge flächendeckend ermöglicht, Datenre-

172 gister vernetzt und Verwaltungsprozesse automatisiert werden. Ein einheitliches

173 Bürgerkonto soll den Zugang zu digitalen Diensten erleichtern. Zudem braucht es neue

174 Kompetenzzuordnungen zwischen Bund, Ländern und Kommunen."

#Sondierungsergebnis - wir scheissen auf Eure Bürgerrechte



Schon jetzt stehen für das 500 Milliarden SCHULDEN statt Tax The rich in der

Verausgabung des #Geldverschwendungsprogramm eine Oldschool-Selbstzufriedenheit bereit, die aber geAdelt wird als

160 „eine Hightech-Agenda für Deutschland. Wir wollen die Fusionsforschung stärker

161 fördern. Unser Ziel ist: Der erste Fusionsreaktor der Welt soll in Deutschland ste-

162 hen.

Sondierungsergebnisse

Und ich Esel dachte schon sie wollen, statt nach den Sternen Umsiedelungen auf den Mars der Musk-Trump-Fantasy den größten Kernfusionreaktor SONNE auch auf der DER ERDE anzapfen

Aber was erwarte ich Esel von Leuten, mit dem Mindset der 50er Jahre denn:

Denn: Wer die #Automobilindustrie so für die Leitindustrie erklärt, scheut auch nicht davor zurück sie völlig zu ruinieren

"134 [..]Dabei setzen wir auf Technolo-

135 gieoffenheit. Wir wollen uns aktiv dafür einsetzen, Strafzahlungen aufgrund der

136 Flottengrenzwerte abzuwehren. Gleichzeitig wollen wir die E-Mobilität durch einen

137 Kaufanreiz fördern. Bei der Bewältigung der Transformation unterstützen wir auch

138 die Zulieferer."

Dazu kommt noch die PendlerpauschalenErhöhung AUS ZEILE 140

Die Subvention der CSS Abscheidung ernsthaft verkauft als CO2 Neutralität (Z

So werden aber Milliarden durch den Schornstein fossil der auch zu bauenden 20 GW #Gaskraftwerken gejagt Zeile [108] -

Dies ernsthaft In einer Industrie mit weit über 50 % Exportabhängigkeit

PrimaKlima Ahoi - bereit zum Untergang da hilft auch der Weltweit grösste Markt mit zahlungskräftiger Nachfrage – die EU - nicht mehr

Dies als erste Anmerkungen zur schwarz-schwarz-rosa Rückschrittskoalition und ihren #Sondierungsergebnisse