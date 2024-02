"Man darf nicht die Hoffnung verlieren, denn das ist das was Putin und das Regime wollen"

Er wirkte immer so frisch und kämpferisch, selbst im Gefängnislager "Polarwolf", nördlich des Polarkreises, wo ihm noch 19 Jahre Haft drohten, die meiste Zeit in einer Isolationszelle mit Ausgang in einem winzigen Hof, machte er sich noch über einen Richter des Regimes einfach nur lustig. Am nächsten Tag war dieser Energiegeladene Nawalny tot. Sein Körper soll mindestens zwei Wochen unter Verschluss bleiben. Für viele oppositionelle Russinnen und Russen war die Nachricht vom Tode Nawalnys ein unfassbarer Schock. Radio Dreyeckland sprach mit David Ambaryan von Engagiertes Freiburg. Engagiertes Freiburg ist ein Verein von russischsprachigen Menschen, die sich nach Putins Überfall zusammengetan haben, um Flüchtlingen aus der Ukraine zu helfen.

Es gibt am Anfang einige Nebengeräusche, doch der Ton wird dann wieder besser.

jk