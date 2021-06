Meet The Beat am Samstag, 19. Juni, 20 Uhr

This Is The Motown Sound - Folge 86 Im Sommer '69 steigt Berry Gordy auch in den lukrativen US-Rockmarkt ein - die ersten Veröffentlichungen auf dem neuen Rare Earth Label von britischen Bands wie den Pretty Things sind zunächst aber nur wenig erfolgreich. Ihren nächsten Nummer-1-Hit können dagegen die Temptations feiern, die mit "I Can't Get Next To You" ein weiteres Ausrufezeichen in sachen Psychedelic Soul setzen.