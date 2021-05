Meet The Beat am Samstag, 22. Mai, 20 Uhr

And The 12 Points Goes To: Kurz vor dem Start des diesjährigen Eurovision Song Contest in Rotterdam gibt es zur Einstimmung auf den langen Abend auch in dieser Saison wieder ein Meet-The-ESC-Beat-Spezial - heute mit einem ausführlichen Rückblick auf den unterhaltsamen Grand Prix 1981, bei dem vor 40 Jahren die britische Retortencombo "Buck's Fizz" um Haaresbreite den Wettbewerb gewinnen konnte und dabei Lena Valaitis knapp auf den 2. Platz verwies. Zero Points dagegen gab es für den norwegischen Beitrag, der trotz einer interessanten Abba-Connection leer ausging und am Ende unverdient den letzten Platz belegte. Bonsoir, l'Europe!