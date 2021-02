Meet The Beat am Samstag, 27. Februar, 20 Uhr

Meet The Teen Beat - die monatliche kompakte Übersicht über die britische Musikszene vor genau 60 Jahren mit den besten Platten aus den Charts, interessanten Neuerscheinungen und jeder Menge selten gespielter Raritäten. Im Februar 1961 gewannen The Allisons den britischen Vorentscheid des Grand Prix und landeten mit ihrer Single "Are You Sure" einen europaweiten Hit. Die international erfolgreichsten britischen Produktionen des Jahres kamen aber aus den schottischen Highlands: vor genau 60 Jahren belegte Andy Stewart 2 Plätze der kanadischen Top 3 und war mit seinen Platten auch in den USA, in Indien und in Australien erfolgreich. Dazu gibt es Neues von John Barry, den Shadows und den nächsten Hit für Adam Faith.