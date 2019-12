Musik Spezial | The Real 70s-Freakout

Nach der Hippie-Ära wurde fleißig experimentiert. Anfang der 70er-Jahre waren viele Bands in einflussreichen Genres wie Krautrock, Kosmische Musik, Progressive Rock oder Free-Jazz aktiv. Mit einem zweistündigen Musik Spezial hören wir da mal genauer nach und verlieren uns für zwei Stunden in einem Strudel irrer und wunderschöner Musik. Mit dabei sind Bands und Künstler*innen wie Can, Neu!, Gong, Hawkwind, Captain Beefheart oder Idris Ackamoor. Beim Plausch in der Küche kommen die Psychheads und Moderatoren Danny und Fabian zum Schluss, dass die frühen 70er-Jahre die vielleicht einflussreichste Ära der jüngeren Musikgeschichte bildeten. Zeit also, sie ausgiebig zu erkunden!