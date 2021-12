Musikmagazin 15.12.21 | Eine Büchse Buntes mit Antoine Chessex (Interview), Valentina Magaletti/Marlene Ribeiro, Kuupuu...

Wiederholung einer Sendung vom 16.12.2020. Unsere Büchse Buntes im Musikmagazin hat heute einen Gast. Antoine Chessex ist Komponist, Saxophonist, Soundtüfler und experimentellen Klängen ebenso zugeneigt wie die Moderator*innen dieses Musikformats. Jan und Fabian sprechen mit Antoine über traditionelle Schweizer Musikinstrumente in neuen Kontexten, den Sound Studies als kampferprobtem Forschungsfeld und darüber, wie politisch man als Musiker*in eigentlich werden kann. Dazu hört ihr Ausschnitte aus Antoines neuem Album Echo​/​cide / The Experience of Limit.

Sonst bleiben wir unserem Motto treu und liefern unmögliche Musik für den Feierabend. Die japanischen Noise-Veteranen Boris und Merzbow legen mit ihrer neuen, zentnerschweren Kollaboration 2R0I2P0 schon einmal gut vor. Valentina Magaletti und Marlene Ribeiro setzen diesen Trend auf Due Matte mit knarzigen Soundscapes fort. Hilft da Kuupuu mit ihrem Album Plz Tell Me? Dream-Pop eventuell, aber auch gehörig weggesteuert. Oder wie Jasmin schreibt: "... eingehüllt in eine zerknautschte Couch mit Patchwork-Decken." Das selbstbetitelte Album von The Gagmen hingegen kennt keinen Spaß: Eine kratzige wie monotone No Wave-Ästhetik bringt die Sendung in düstere Gefilde. Erst eine weitere Kollaboration weiß zu erhellen: Aquiles Navarro und Tcheser Holmes mit Heritage of the Invisible II. Free-Jazz, der auch ganz sanft, sogar romantisch sein kann. Irgendwie wollen auch wir besinnlich sein. Oder lustig? Am Ende der Sendung steht Simone Fortis skurrile Coverversion von "Fool on the Hill".

Die nächste Büchse Buntes hört ihr am 12. Januar, 17 Uhr - wie immer im Musikmagazin.

Psychedelic Music bei Head, dem Psych-Magazin hört ihr zu Heiligabend, am 24. Dezember, 20 Uhr.