Musikmagazin 25.06.21 | Mehr Musik mit Spirit of the Beehive, Shatten, black midi, Red Ribbon, Bitume, Facs...

Heute stürzen wir uns in spannende musikalische Gefilde: von black midis experimentellem Math-Rock auf Calvacade bis zum noisigen Post-Punk von Facs neuem Album Present Tense kommt ein ganzes Trainingsprogramm für die Gehörgänge zusammen. Spirit of the Beehive, die wir schon 2018 mit ihrem letzten Album hypnic jerks vorgestellt haben, präsentieren sich auf Entertainment, Death mit den psychedelischsten Sounds, die Gitarren und Synthies zu bieten haben. Red Ribbons mäandern auf Planet X irgendwo zwischen leichten, verspielten Singer-Songwriter-Melodien, schweren Desert-Rock-Gitarren und vielfältig gelayertem Weltschmerz umher.

Im Gegensatz bietet sich ein kleines Rookie-Records-Special an. Das auf Punk spezialisierte Label hat in letzter Zeit zwei gute Releases an den Start gebracht: Shatten spielen auf ihrem selbstbetitelten Debüt einen treibenden Mix aus Punk und Post-Punk. Bitume hingegen sind schon lange etabliert: Die Entscheidung ist ihr neuntes Album und erinnert an melodischen deutschen Punk der frühen 2000er Jahre.

Dazu kommt als unser Kleinod des Monats die 2011er EP Quitters Club / Rewind Yourself von Blood Robots, die darauf zwischen Punk, Indie Rock und rauer Kehle an Hot Water Music erinnern.

Unsere nächste Sendung im Musikmagazin hört ihr am 23. Juli 2021 um 17 Uhr. Dazwischen könnt ihr auch in der Büchse Buntes mit Jan (30. Juni, 17 Uhr) oder bei Konzept:Album. mit Emily (9. Juli, 17 Uhr) reinhören.