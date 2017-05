In der Nacht vom heutigen Donnerstag auf Freitag soll die nächste Sammelabschiebung von Baden-Württemberg in Richtung Albanien stattfinden. Der Abschiebeflug soll am Freitag um 7:45 von Baden-Airpark abheben. Das geht aus Informationen von Aktion Bleiberecht hervor.

Am Montag waren 55 Menschen von Baden-Württemberg in Richtung Serbien und Mazedonien abgeschoben worden, darunter hauptsächlich Angehörige der Roma-Minderheit. Fast die Hälfte der Abgeschobenen waren Kinder unter 14 Jahren.