"Nachfrage regelt das Angebot"

PINK ist eine Beratungsstelle der Diakonie für Sexarbeiter*innen in Freiburg und Region. Das Kürzel steht für Prostitution | Integration | Neustart | Know-how. Auf ihrer Website heißt es: “Frauen, die in der Prostitution arbeiten, bringen meist ein enormes Wissen und Können mit, das sie sich im Laufe ihres Lebens in der Bewältigung ihrer Lebensumstände und durch ihre Arbeit erworben haben. Häufig sind sie sich dessen gar nicht bewusst und haben, gerade auch wenn sie sich einen Ausstieg wünschen, wenig Vertrauen in die eigenen Ressourcen. “

Wir sprachen mit Diplomsozialarbeiterin Simone Heneka und Diplomsozialpädagogin Edda Grieshaber über ihre Arbeit bei PINK.