Nachtrag zum kritischen Beitrag über die Nachttanzdemo 2024

Der kritische Meinungsbeitrag bei RDL zur Nachttanzdemonstration im September 2024 erhitzte so manche Gemüter. Jetzt äußert sich das Team der Demoorganisation schriftlich zu offen gebliebenen Fragen. Dabei wird auch eine Falschdarstellung in dem Beitrag zum Awarenessteam richtiggestellt und Stellung gegenüber den antisemitischen Äußerungen von Students for Palestine Stellung bezogen.

In dem Beitrag wurde es als möglich dargestellt, dass eine Person Teil des Awarenessteams gewesen sein könnte, die in der Vergangenheit durch antisemitische Markierungen aufgefallen war. Diese und eine weitere Person, die bei Veranstaltungen von "Palästina Spricht" bereits Awareness gemacht haben, befanden sich jedoch nur in der Nähe des für die Awareness "ausgewiesenen" Wagen. Dies wurde nun korrigiert.

Von Antisemitismus Betroffene wurden jedoch auch durch den jetzt korrigierten Umstand von der Awareness-Struktur ausgeschlossen. Das Orga-Team äußert sich außerdem bisweilen nicht zu den Anfreindungen, die auf der Nachttanzdemonstration passiert sind. Sollte es das angekündigte Communiqué tatsächlich geben oder weitere Entwicklungen in der Sache geben, wird das in die fortlaufenden Berichterstattung einfließen.

(jr)