In Stuttgart spielten am Wochenende rund 20 Teams

Fußball kann ein verbindender Sport sein. Nachdem vor kurzem in Freiburg ein "Kicken-gegen-Rechts" stattfand, spielten am Samstag, den 13. Juli 2024 Teile der reagionalen linke Szene in Stuttgart unter dem Motto: "Kicken-gegen-Rassismus". Über 20 Teams waren am Start. Radio Dreyeckland sprach mit Teilnehmenden, jemandem vom Awareness-Team, einem Fan, und anderen.

Die Kombination von Sport und politischem Aktivismus hat Tradition. Diese wird durch solche Sportverantstaltungen fortgeführt. Auch Reden wurde gehalten. Jene zu der kürzlich nach Ungarn in einer Nacht und Nebel Aktion ausgelieferten non-binären Maja, hat RDL aufgezeichnet.

Collage von Kicken-gegen-Rassismus 7:49

Redebeitrag in Solidarität mit Maja und anderen Antifas1:31