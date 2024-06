Am 28.06.2024 wurde von Deutschland die nicht-binäre gefangene Person Maja nach Ungarn ausgeliefert. Maja wird beschuldigt im Februar 2023 an Angriffen auf Neonazis in Budapest, im Zusammenhang mit deren alljährlichen "NS-Heldengedenken", beteiligt gewesen zu sein.

Obwohl der Rechtsanwalt von Maja erfolgreich beim Bundesverfassungsgericht eine einstweilige Anordnung erstritt, wurde Maja zwischenzeitlich den ungarischen Behörden übergeben und sitzt in Budapest in einer Zelle.