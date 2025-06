2 Wochen Hungerstreik im Gefängnis

Nach Auseinandersetzungen mit mutmaßlichen Neonazis am Rande des sogenannten "Tag der Ehre" in Budapest im Februar 2023 gerieten verschiedene Antifaschist*innen ins Visier der Behörden. Das Bundesverfassungsgericht hatte am 28.06.2024 die Auslieferung der non-binären Person Maja, die einige Monate zuvor festgenommen worden war, weil sie Nazis in Budapest angegriffen haben soll, untersagt. Die Entscheidung kam aber zu spät. Die Auslieferung lief bereits und somit sitzt Maja seitdem in Ungarn in Untersuchungshaft, auch wenn das Bundesverfassungsgericht festgestellt hatte, dass die Auslieferung aufgrund der zu befürchtenden Haftbedingungen für eine non-binäre Person verfassungswidrig ist.

Maja befindet sich seit nun über 2 Wochen im Hungerstreik. Trotz des immer schlechter werdenden physischen Zustand Majas, werden die Verhandlungen weiter geführt, so Konstantin vom Budapest Antifacist Solidarity Komitee. Auch wenn es ein paar Hafterleichterungen gibt, hat sich an der grundsätzlichen Situation nichts verändert.

Vom 20-22.06 finden die Solidaritäts- Aktionstage für Maja in Deutschland statt, in deren Rahmen auch ein zweitägiger Hungerstreik in Freiburg angekündigt ist. Mehr Infos findet Ihr auf basc.news.